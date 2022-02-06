Россиянина задержали во Франции по подозрению в отмывании денег

На востоке Франции правоохранительные органы задержали гражданина России. Его подозревают в отмывании денег при обороте наркотических средств. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на французскую газету Dauphiné libéré.

28-летнего мужчину задержали 2 февраля в департаменте Верхняя Савойя. В тот момент он возвращался из Парижа. Его остановили на автомагистрали близ Вири и досмотрели правоохранительные органы. В итоге в машине таможенники нашли шесть граммов смолы каннабиса и 160 тысяч евро. Уточняется, что на вопросы досматривающих россиянин не смог ответить. После этого его задержали.

В настоящее время он остается под стражей. На допросе россиянин заявил, что он геммолог — специалист по драгоценным камням. В Женеве, где находится его дом, правоохранители также провели обыски.

Ранее стало известно, что Генеральная прокуратура Германии обвинила гражданина России в работе на российскую разведку. Его арестовали еще в июне 2021-го.

В январе также СБУ сообщила о задержании российского гражданина. Украинские силовики обезвредили группировку, которая занималась подготовкой к нападениям на объекты городской инфраструктуры и коммерческие здания в Житомире и Харькове. По данным ведомства, в состав организации входили двое местных жителей, один из которых имел российское гражданство.