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Судья порассуждал о возможных санкциях для Большунова после победы в скиатлоне

Судья заявил, что Большунова не дисквалифицируют за попадание палки в бокс Йоханнеса Клебо

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российский лыжник Александр Большунов, скорее всего, избежит санкций по итогам скиатлона на Олимпиаде-2022 в Пекине. О возможном наказании порассуждал арбитр Валерий Махт, слова которого приводит «Чемпионат.com».

Арбитр признал, что россиянин допустил нарушение, положив свои палки в бокс норвежца Йоханнеса Клебо во время смены лыж. «Норвежцы могут подать протест. Трудно доказать, что Большунов сделал это умышленно», — заявил Махт.

Он также отметил, что из-за своего действия россиянин не получил преимущества. «Самое простое и логичное — санкция может быть в виде устного предупреждения. В худшем случае будет письменное предупреждение. Дисквалификацией, скорее всего, не пахнет», — добавил судья.

Российский лыжник ранее в воскресенье, 6 февраля, выиграл гонку. Его соотечественник Денис Спицов завоевал серебряную медаль. Клебо проиграл всем россиянам и финишировал на 40-м месте.

Алексей Гусев
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