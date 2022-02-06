Россиянка Смирнова завоевала бронзу в могуле на Олимпиаде

Россиянка Анастасия Смирнова завоевала бронзовую награду в могуле на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

19-летняя спортсменка набрала за выступление 77,72 балла. Победительницей стала австралийка Джакара Энтони с результатом 83,09 балла. Второе место заняла американка Джейлин Кауф с 80,28 балла.

Смирнова — четырехкратная чемпионка России. На ее счету также золото чемпионата мира-2021 в парном могуле.

Смирнова принесла сборной России пятую медаль на Играх в Пекине. Ранее лыжник Александр Большунов завоевал золото в скиатлоне, а Денис Спицов и Наталья Непряева стали серебряными призерами в мужском и женском скиатлоне. Кроме того, российские биатлонисты завоевали бронзовые награды в смешанной эстафете.

Олимпийские игры в Пекине продлятся до 20 февраля.

