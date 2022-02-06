Невролог назвал не подходящие для постоянного использования места для сна

Врач-невролог, мануальный терапевт Павел Кокотов назвал места для сна, не подходящие для постоянного использования, в разговоре с радио Sputnik.

Как отметил специалист, на раскладушках или надувных матрасах можно спать только короткое время. Для ежедневного использования они не подходят, так как человек не получает нужного ортопедического эффекта. В свою очередь, обычные матрасы разрабатываются так, чтобы в разных местах под весом тела они приминались по-своему. «На надувном матрасе и стандартной раскладушке мы получаем эффект гамака, когда ноги вверху, голова вверху, а поясница и туловище оказываются внизу», — пояснил он.

Невролог предупредил, что неправильное положение тела во время сна способствует появлению мышечных спазмов и заболеваний позвоночника. Кроме того, из-за нарушения сна могут возникать тревожные расстройства и гормональные нарушения.

Ранее врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева рассказала, что сон продолжительностью более десяти часов увеличивает риск умереть от сердечной атаки на 50 процентов. При этом на здоровье человека может негативно влиять и сон продолжительностью более восьми часов.