Глава РФПИ назвал одобрение вакцины «Спутник Лайт» в Индии важнейшим событием

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал важнейшим событием для всего мира одобрение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт» Генеральным контролером лекарственных средств Индии. Его заявление приводит официальный Telegram-канал «Спутника V».

По его словам, клинические исследования в России и других странах показали высочайшую эффективность и безопасность вакцины «Спутник Лайт», в том числе ее эффективность против омикрон-штамма коронавируса.

«Многие страны привлекает высочайшая эффективность и безопасность нашей вакцины, возможность хранить ее в условиях холодильника, в отличие от многих других вакцин. Как мы знаем, исследования в Институте Спалланцани в Италии показали высочайшую эффективность "Спутника" против омикрона, и мы видим, что "Спутник Лайт" будет востребован в большинстве стран и как самостоятельная вакцина, и как универсальный бустер», — сказал он.

Ранее 6 февраля РФПИ объявил о регистрации в Индии однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт». Теперь препарат одобрен более чем в 30 странах с общим населением свыше 2,5 миллиарда человек.

