Американский разведчик описал сценарий войны России и США

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что в случае войны между Россией и Соединенными Штатами, армия США будет разгромлена. Его слова приводит RT.

По словам военного, прием Украины в НАТО обяжет альянс выступить на стороне Киева в случае войны с Россией. Разведчик пояснил, что блок будет вынужден взять под свой «зонтик» постсоветскую республику: развернуть там силы ПВО, боевые группы и авиацию.

«Как только этот зонтик будет создан, Украина почувствует в себе смелость начать гибридный конфликт против того, что она называет российской оккупацией Крыма», — написал Риттер.

Затем Россия будет вынуждена ответить, что приведет к вооруженному конфликту, в который Украина втянет НАТО, считает Риттер. Офицер напомнил о словах Боба Уорка — замминистра обороны США при Бараке Обаме о том, что альянс будет защищать территориальную целостность всех членов.

«Как человек, который когда-то обучался воевать с Советской Армией, я могу засвидетельствовать, что война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы», — подчеркнул Риттер. Военный выразил мнение, что итогом возможного конфликта станет «разгром» американских войск.

Ранее стало известно, что США могут назвать целесообразным масштабный конфликт на Украине, когда сформируется коалиция из стран НАТО, которые готовы воевать с Россией. Такое условие раскрыли в журнале «Военная мысль», выпускаемом для генералов, адмиралов и офицеров ВС РФ. В материале отмечается, что пока для Вашингтона выгодно поддержать вялотекущий военный конфликт в Донбассе. Таким образом они укрепят свои позиции по периметру юго-западных границ России.