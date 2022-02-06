Врач перечислил самые вредные алкогольные напитки

Некоторые алкогольные напитки следует считать опаснее других из-за высокого вреда организму. Об этом агентству «Прайм» рассказал врач-терапевт, врач-кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов.

Так, по его словам, коньяк является излишне калорийным продуктом. Алкогольными коктейлями и игристыми винами не следует увлекаться из-за большого количества сахара. Пиво дает нагрузку на почки.

Наименее вредным спиртным напитком эксперт назвал вино. Однако он предупредил, что его также следует употреблять в небольшом количестве.

Ранее бартендер, специалист по приготовлению авторских и классических коктейлей Василий Захаров рассказал, что алкоголь даже в небольших количествах может навредить здоровью, и дал советы по употреблению спиртных напитков. По его словам, по-настоящему насладиться алкогольным напитком можно, когда его количество очень мало. Он пояснил, что в состоянии опьянения невозможно почувствовать все нюансы вкуса и оценить качество содержимого бокала или рюмки. «Тем более, если пить долго и много, то через какое-то время для вас уже не будет иметь значения, что пить», — сказал эксперт.