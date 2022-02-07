Стало известно об издевательствах и унижениях в администрации Байдена

Главный советник президента США Джо Байдена по вопросам науки Эрик Лэндер издевался над своими подчиненными. Об унижениях в администрации американского лидера стало известно изданию Politico.

Как отмечает газета, 14 бывших и действующих сотрудников департамента, возглавляемого Лэндером, пожаловались на то, что он создавал «токсичную рабочую среду». В частности, по их словам, советник Байдена неоднократно высмеивал своих подчиненных перед коллегами и прерывал их выступления в ходе различных брифингов, а также кричал на них и запугивал. Жертвами унижений со стороны чиновника в основном становились женщины.

«Многие женщины плакали, были травмированы и чувствовали себя уязвимыми и изолированными», — рассказала одна из бывших сотрудниц департамента Лэндера Рэйчел Уоллес.

По данным Politico, обвинения в адрес советника действующего президента были доказаны в рамках расследования, которое велось Белым домом на протяжении двух месяцев. По его итогам руководство администрации провело с Лэндером встречу, в ходе которой ему передали, что Байден относится к сложившейся ситуации крайне серьезно и ожидает, что в дальнейшем чиновник будет обращаться со своими подчиненными с уважением. Сам Лэндер также был вынужден принести свои извинения.

Пострадавшие от действий советника остались недовольны тем, что никаких жестких мер в отношении Лэндера принято не было. В частности, некоторые из них выступили за то, чтобы чиновник был уволен, напомнив, что в самом начале своего президентского срока Байден обещал увольнять всех, кого уличат в неуважительном отношении к коллегам.

Как пишет издание, Лэндер является близким доверенным лицом Байдена и работал вместе с ним до того, как войти в его администрацию. Кроме того, чиновник имеет давние отношения с Брюсом Ридом, которого считают самым влиятельным из советников президента.