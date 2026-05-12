09:59, 12 мая 2026Мир

Дмитриев высказался о будущих переговорах Европы и России

Дмитриев: Энергетический кризис сделает переговоры Европы и России неизбежными
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Будущий энергетический кризис сделает переговоры Европы и России неизбежными. Об этом написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев в социальной сети X.

Он привел слова президента Финляндии Александра Стубба, который заявил, что если политика США в отношении России и Украины не будет соответствовать интересам Европейского союза (ЕС), то Европе придется начать переговоры с Москвой.

«Предстоящий энергетический кризис, который вот-вот обрушится на ЕС и Великобританию, сделает это неизбежным», — говорится в публикации.

11 мая Стубб призвал Европу возобновить переговоры с Россией. По словам политика, европейские лидеры активно обсуждают кандидата на их представителя в переговорах с Москвой, но пока окончательного решения нет.

