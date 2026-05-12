Бывший СССР
09:54, 12 мая 2026

Стали известны цели ударов ВС России после окончания перемирия

Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России после окончания перемирия, объявленного ко Дню Победы, нанесли удары по объектам на Украине. Об этом сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

«Первые удары со стороны ВС РФ были нанесены с применением наиболее массовых БПЛА-камикадзе "Герань-2". Они нанесли удары по объектам в Днепропетровске, Киеве и Житомире», — говорится в публикации.

Москва и Киев договорились о режиме тишины в период с 9 по 11 мая. Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о трехдневном перемирии.

Министерство обороны России заявило о несоблюдении Киевом режима прекращения огня. В ведомстве сообщили, что за время перемирия Киев нарушил его условия 23 802 раза.

