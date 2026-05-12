Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:44, 12 мая 2026Россия

Стало известно об атаках ВСУ у границы Курской области

WarGonzo: ВС России отражают атаки ВСУ у границы Курской области
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали позиции российских войск у границы Курской области. Это следует из оперативной сводки, опубликованной авторами проекта WarGonzo.

По информации издания, ВСУ нанесли удар в районе населенных пунктов Мирополье и Миропольское, ранее относившихся к Сумской области и отошедших в буферную зону под российский контроль.

«ВС РФ отражают контратаки противника», — говорится в публикации. Расстояние от Мирополья до границы составляет около километра.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали выстраивать многоуровневую оборону в российском приграничье. Как заявлял подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, украинские войска устанавливают у Курской области минные заграждения и эшелонированную оборонительную линию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшему главе офиса Зеленского предъявили обвинения в коррупции. Он мог отмыть сотни миллионов гривен на стройке элитных домов

    Россия стала меньше покупать кофе у партнера по БРИКС

    Умер заслуженный артист России Вадим Александров

    Россиянам назвали способы предотвращения ржавчины на китайских машинах

    Раскрыт самый популярный возраст для свадьбы среди москвичей

    Жена Канье Уэста разозлила публику снимком в микро-бикини

    Овечкин стал кандидатом педагогических наук

    Дмитриев высказался о будущих переговорах Европы и России

    Российские приставы объявили в розыск сына авторитетного бизнесмена

    Стали известны цели ударов ВС России после окончания перемирия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok