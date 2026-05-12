WarGonzo: ВС России отражают атаки ВСУ у границы Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали позиции российских войск у границы Курской области. Это следует из оперативной сводки, опубликованной авторами проекта WarGonzo.

По информации издания, ВСУ нанесли удар в районе населенных пунктов Мирополье и Миропольское, ранее относившихся к Сумской области и отошедших в буферную зону под российский контроль.

«ВС РФ отражают контратаки противника», — говорится в публикации. Расстояние от Мирополья до границы составляет около километра.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали выстраивать многоуровневую оборону в российском приграничье. Как заявлял подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, украинские войска устанавливают у Курской области минные заграждения и эшелонированную оборонительную линию.