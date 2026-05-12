Бывшему главе офиса Зеленского предъявили обвинения в коррупции. Он мог отмыть сотни миллионов гривен на стройке элитных домов

Мирошник: Скандал с Ермаком стал следствием игнорирования Зеленским сигналов США

Бывшему главе офиса президента Украины Андрею Ермаку официально предъявили обвинения в коррупции. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыли организованную группу, причастную к легализации 460 миллионов гривен в элитном строительстве под Киевом. О подозрении было сообщено одному из ее участников — бывшему руководителю офиса президента Украины.

Там добавили, что ведут неотложные следственные действия.

Машину Ермака остановили в центре Киева, он отрицает владение домом

Следственные действия с Ермаком провели накануне вечером в центре Киева — рядом с Дворцом спорта вблизи стадиона «Олимпийский», где часто бывает бывший глава офиса Владимира Зеленского. Сам Ермак попал на ряд видео. Сообщалось, что в машину к Ермаку в ходе следственных действий на 10 минут села прокурор САП Валентина Гребенюк — вероятно, там ему вручили документы о предъявлении подозрений. Позднее НАБУ провело обыски на Шовковичной улице, зайдя в подъезд, где находится квартира Ермака.

Также силовики на фоне предъявления обвинений перекрыли улицу Банковую, где находятся правительственные здания. «Здесь десятки автобусов и куча людей в форме», — уточнил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), отметив, что прилегающие улицы также перекрыты.

Позднее сам Ермак прокомментировал обвинения в свой адрес. Он не стал давать развернутого комментария, однако заявил, что не владеет элитным коттеджем под Козином. «У меня нет ни одного дома, у меня есть только одна квартира и один автомобиль, который вы видели», — сказал Ермак. Он подчеркнул также, что не будет давать подробных объяснений до завершения следственных действий.

В офисе Зеленского выдвинутые против Ермака обвинения прокомментировали словами «этот контекст уже давно существует медийно и громко, так почему здесь удивляться». Советник Зеленского Дмитрий Литвин также указал, что процессуальные действия еще продолжаются, «поэтому пока рано делать какие-либо оценки».

Следствие опубликовало новую часть разговоров по делу Миндича с участием Ермака

НАБУ на фоне предъявления обвинений Ермаку также опубликовало новую часть аудиозаписей по делу предпринимателя Тимура Миндича, на которых бывший глава офиса Зеленского фигурирует как «R2». В записях разговоров Ермак, по версии следствия, в 2021-м и в начале 2022 года обсуждает с дизайнером обустройство особняка в кооперативе «Династия». Курирует процесс строительства на тот момент министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, чья жена владеет долей фирмы-застройщика, в документах он обозначен как Че Гевара. Также публикуется проект дома, который, по версии следствия, предназначался Ермаку.

Руководитель подразделения детективов НАБУ Павел Ершов рассказал, что участники проекта договорились построить четыре частных резиденции для собственного постоянного проживания. По его словам, стоимость строительства каждой составляла около двух миллионов долларов. Так, они пытались «узаконить деньги, потраченные на резиденцию», в частности, рассчитывали купить документы, которые подтверждают законное происхождение средств.

Финансирование строительства коттеджей для Ермака и остальных только на 10 процентов велось «по-белому» — через подконтрольную «Династии» компанию «Солнечный берег». Но и на ее счета деньги вносились с фирм, имевших признаки фиктивности — например, юридических лиц из фармакологической отрасли. Основная часть финансирования строительства шла из средств, полученных преступным путем, заявляет следствие. Расчеты производились в наличных — частично через личного помощника Алексея Чернышова в одном из киевских офисов, частично — через окружение Тимура Миндича. Следствие отмечает, что даже после начала российской СВО строительство коттеджей не остановилось и «даже пошло более активно», поскольку рабочих перевели на более жесткий график смен.

В 2024 году участники стройки решили перевести «в белую» больше средств на строительство, поскольку его размах явно не отвечал суммам, потраченным официально, указывает издание «Страна». Для этого были реализованы схемы по повышению «процента обнала».

Ершов уточнил, что участники проекта «Династия» при строительстве резиденций отмыли более 460 миллионов гривен (10,4 миллиона долларов).

В России прокомментировали ситуацию вокруг Ермака

Ситуация с предъявлением обвинений Ермаку стала итогом игнорирования лидером страны Владимиром Зеленским сигналов из США, считает посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник. Дипломат подчеркнул: те, кто стоят за антикоррупционными органами, имеют непосредственное отношение к США.

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев задался вопросом об освещении коррупции на Украине в западных СМИ после предъявления обвинений. «Будут ли традиционные СМИ продолжать игнорировать коррупционный скандал в Украине — даже теперь, когда бывший глава администрации Зеленского официально обвинен антикоррупционными органами самой Украины?» — поинтересовался чиновник.