Премьер-министр Индии призвал сократить импорт и не тратить валюту

Премьер Индии призвал учиться и работать удаленно, а также не тратить валюту

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вслед за призывом к гражданам страны отказаться от несрочных поездок и покупки золота, а также вновь начать работать удаленно, предложил рассмотреть возможность перехода на онлайн-обучение с целью экономии ресурсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, входящего, по его словам, в число «крупнейших кризисов нынешнего десятилетия». Высказывания политика приводит ТАСС.

Моди, в частности, отметил, что «цифровые технологии сделали многие вещи намного проще», в связи с чем школам стоит перевести занятия в онлайн «на некоторое время».

Также лидер страны с самым большим населением на планете выступил за сокращение потребления импортных товаров и отказ от «неоправданных» трат иностранной валюты.

Ранее Еврокомиссия предупредила, что продолжение блокировки Ормузского пролива на фоне ситуации вокруг Ирана может привести к дефициту авиатоплива в ЕС, способного стать причиной отмены рейсов.