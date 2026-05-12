Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:44, 12 мая 2026Экономика

Премьер-министр Индии призвал сократить импорт и не тратить валюту

Премьер Индии призвал учиться и работать удаленно, а также не тратить валюту
Дмитрий Воронин

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вслед за призывом к гражданам страны отказаться от несрочных поездок и покупки золота, а также вновь начать работать удаленно, предложил рассмотреть возможность перехода на онлайн-обучение с целью экономии ресурсов на фоне конфликта на Ближнем Востоке, входящего, по его словам, в число «крупнейших кризисов нынешнего десятилетия». Высказывания политика приводит ТАСС.

Моди, в частности, отметил, что «цифровые технологии сделали многие вещи намного проще», в связи с чем школам стоит перевести занятия в онлайн «на некоторое время».

Также лидер страны с самым большим населением на планете выступил за сокращение потребления импортных товаров и отказ от «неоправданных» трат иностранной валюты.

Ранее Еврокомиссия предупредила, что продолжение блокировки Ормузского пролива на фоне ситуации вокруг Ирана может привести к дефициту авиатоплива в ЕС, способного стать причиной отмены рейсов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшему главе офиса Зеленского предъявили обвинения в коррупции. Он мог отмыть сотни миллионов гривен на стройке элитных домов

    Умер заслуженный артист России Вадим Александров

    Россиянам назвали способы предотвращения ржавчины на китайских машинах

    Раскрыт самый популярный возраст для свадьбы среди москвичей

    Жена Канье Уэста разозлила публику снимком в микро-бикини

    Овечкин стал кандидатом педагогических наук

    Дмитриев высказался о будущих переговорах Европы и России

    Российские приставы объявили в розыск сына авторитетного бизнесмена

    Стали известны цели ударов ВС России после окончания перемирия

    В России главный редактор телеканала получил срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok