Европейцев предупредили о дефиците авиатоплива

ЕК: Продолжение иранского конфликта способно привести к дефициту авиатоплива

Брюссель предупредил европейцев, что продолжение блокировки Ормузского пролива на фоне ситуации вокруг Ирана может привести к дефициту авиатоплива в ЕС. Об этом со ссылкой на опубликованный Еврокомиссией (ЕК) документ с транспортными рекомендациями сообщает РИА Новости.

Как отметили в ЕК, такое развитие событий способно повлиять на авиаперевозки, в том числе стать причиной отмены рейсов.

Там также указали на отсутствие нормативных препятствий для использования марки Jet A вместо традиционного для Европы Jet A-1, о котором задумались многие представители отрасли, а также анонсировали, что во избежание закрытия маршрутов европейским авиакомпаниям могут разрешить отступать от правила по заправке 90 процентов топлива в аэропортах ЕС.

Крупнейшая немецкая и европейская авиакомпания Lufthansa ранее заявила о сокращении прибыли и отмене тысяч нерентабельных рейсов. Дополнительные расходы на топливо в 2026 году ее представители оценили в 1,7 миллиарда евро.

Также сообщалось, что ЕК на фоне разгорающегося топливного кризиса сменит руководство в ключевых департаментах, работа которых связана с экономикой, включая гендиректора по энергетике.