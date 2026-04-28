Глава европейского департамента торговли анонсировала новые приключения

20:53, 28 апреля 2026

Глава департамента торговли ЕК Вайанд уйдет в отставку после 32 лет в Брюсселе
Дмитрий Воронин

Фото: Yves Herman / Reuters

Еврокомиссия (ЕК) на фоне разгорающегося топливного кризиса проведет перестановки в ключевых департаментах, работа которых связана с экономикой. Об этом со ссылкой на европейские СМИ сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что анонсированные изменения вступят в силу 1 июня, когда французская чиновница Селин Гоэр возглавит гендиректорат по энергетике, а нынешняя глава департамента энергетики, датчанка Дитте Юль Йоргенсен, займет пост руководителя Генерального директората по торговле.

Возглавляющая в настоящее время департамент торговли Сабина Вайанд из Германии, которую сменит Йоргенсен, перейдет на должность специальной советницы «вне класса» в генеральном секретариате ЕК и будет работать в Европейском университетском институте во Флоренции. «После 32 лет работы в комиссии я решила, что пришло время для новых приключений», — написала она в письме коллегам.

Ранее президент Европейского Центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард, чьи полномочия истекают осенью 2027 года, сообщила, что по-прежнему сосредоточена на исполнении своих рабочих обязанностей. Об этом она рассказала в феврале на фоне данных СМИ о том, что европейские чиновники, опасаясь результатов предстоящих выборов президента Франции, задумали ускорить поиск преемника главы ЕЦБ.

