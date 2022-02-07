На Украине дети поставили антисемитскую сценку в церкви

На Украине дети поставили антисемитскую сценку для прихожан греко-католической церкви. Видео с отрывком представления опубликовал Telegram-канал VESTI.

На видео подростки с накладными пейсами, одетые в черные костюмы и шляпы, разыгрывают диалог двух евреев. Их прерывает мальчик с посохом в национальном украинском костюме. «Вон, пейсатые, с дороги <...> Иметь с вами дело — себя не уважать», — говорит он.

Как сообщает VESTI, спектакль на видео был поставлен в греко-католической Церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Старичи Львовской области.

В январе в Киеве состоялось шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Посольство Израиля осудило проведение мероприятия, назвав его осквернением памяти жертв холокоста на Украине. Также дипломаты потребовали провести расследование антисемитских проявлений, имевших место во время во время марша.

