Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине дети поставили антисемитскую сценку в церкви

На Украине дети поставили костюмированную антисемитскую сценку в греко-католической церкви

На Украине дети поставили антисемитскую сценку для прихожан греко-католической церкви. Видео с отрывком представления опубликовал Telegram-канал VESTI.

На видео подростки с накладными пейсами, одетые в черные костюмы и шляпы, разыгрывают диалог двух евреев. Их прерывает мальчик с посохом в национальном украинском костюме. «Вон, пейсатые, с дороги <...> Иметь с вами дело — себя не уважать», — говорит он.

Как сообщает VESTI, спектакль на видео был поставлен в греко-католической Церкви Рождества Пресвятой Богородицы в селе Старичи Львовской области.

В январе в Киеве состоялось шествие в честь 113-й годовщины со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры. Посольство Израиля осудило проведение мероприятия, назвав его осквернением памяти жертв холокоста на Украине. Также дипломаты потребовали провести расследование антисемитских проявлений, имевших место во время во время марша.

Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Начались переговоры Путина и Макрона в Кремле
Жених и невеста три раза за год сыграли свадьбу ради родственников
Американские военные получили модернизированную БМП
В принтах на детской одежде увидели поощрение мальчиков и унижение девочек
Раскрыта неожиданная опасность собак
В НАТО задумались о долгосрочном военном присутствии в Восточной Европе
Регина Тодоренко заразилась коронавирусом
Москвичам пообещали первую оттепель в преддверии весны
На Украине исключили диалог с ДНР и ЛНР
Суд арестовал обвиняемого в убийстве на севере Москвы
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.