Адвокат заключенного в США россиянина подготовит аргументы для освобождения

Защита россиянина Виктора Бута, отбывающего 25-летний тюремный срок в американской федеральной тюрьме, готовит аргументы для нескольких вариантов досрочного освобождения. Об этом сообщил в интервью РИА Новости его американский адвокат Стив Зиссу.

В числе таких вариантов Зиссу назвал передачу в Россию по конвенции о передаче заключенных, обмен заключенными и сострадательное освобождение.

«Аргументы для всех этих вариантов взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга, и нам, на самом деле, все равно, какой именно из вариантов сработает. Главное, чтобы его результатом стало освобождение Виктора и его возвращение домой», — уточнил адвокат.

В ноябре 2021 года уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что США отказываются освободить заключенных россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко.

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, после чего американский суд в апреле 2012-го приговорил к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.