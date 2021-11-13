МИД заявил о показательном отказе США освободить заключенных россиян

Уполномоченный МИД РФ по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора Департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев заявил, что США отказываются освободить заключенных россиян Виктора Бута и Константина Ярошенко. Американские власти пытаются представить их дела как показательные случаи, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что любые просьбы Москвы в отношении этих людей отвергаются, в том числе передача на родину.

«Они постоянно говорят, что и Бут, и Ярошенко должны полностью отбыть назначенное им наказание. Видимо, и в назидание другим», — заключил Лукьянцев.

В августе уполномоченный МИД заявил, что США с 2008 года ведут охоту на граждан России в третьих странах для того, чтобы в дальнейшем экстрадировать их на свою территорию. Число таких случаев достигло 50 и будет увеличиваться. Среди наиболее вопиющих случаев дипломат назвал дела Ярошенко, Бута, Романа Селезнева и Марии Бутиной, которая уже вернулась в Россию.

Константина Ярошенко осудили в 2011 году за участие в сговоре с целью контрабанды наркотиков. В Соединенные Штаты его доставили из Либерии, где арестовали 28 мая 2010 года. Россиянина якобы уличили в транспортировке крупной партии кокаина и осудили на 20 лет. 31 мая стало известно, что родственники российского летчика направили прошение о его помиловании президенту США Джо Байдену.

Виктор Бут находится в федеральной тюрьме Мэрион в штате Иллинойс. Его арестовали в Таиланде в 2008 году по запросу Вашингтона, после чего американский суд в апреле 2012-го приговорил к 25 годам лишения свободы по делу о сговоре с целью продажи оружия Революционным вооруженным силам Колумбии (FARC). В США эта организация считается террористической. Россиянин вину не признал.