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На популярном горнолыжном курорте Греции погибли трое альпинистов

На горнолыжном курорте Калаврита в Греции найдены тела трех пропавших без вести туристов

Фото: Public Domain / Wikimedia

Три человека погибли на популярном горнолыжном курорте Калаврита в Греции после схода лавины. Подробности инцидента в воскресенье, 6 февраля, публикует Reuters.

По данным агентства, трое мужчин в возрасте 40, 49 и 56 лет отправились на вершину горы Гельмос высотой 2355 метров. После этого они перестали выходить на связь. 5 февраля туристов внесли в число пропавших без вести.

«По меньшей мере 22 спасателя с помощью вертолетов разыскивали пострадавших. Альпинистов удалось найти спустя несколько часов после того, как некоторые из их вещей были замечены на снегу», — говорится в сообщении. Тела трех туристов доставили в больницу для опознания. Предполагается, что они погибли из-за схода лавины.

Ранее в январе сообщалось, что гражданин Канады Майкл Крифт, занимавший должность главы координационной группы Управления по координации гуманитарных вопросов ООН в Газиантепе, погиб на горнолыжном курорте «Эрджиес» в центральной части Турции. Уточняется, что 45-летний сотрудник ООН во время катания на горных лыжах съехал с трассы и попал под лавину. 

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Валентина Процкова
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