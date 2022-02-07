Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врач описал симптомы повторного заражения омикроном

Врач Ершов: при повторном заражении омикроном люди чувствуют себя усталыми и разбитыми

Фото: Unsplash

При повторном заражении омикрон-штаммом коронавируса человек будет чувствовать себя усталым и разбитым. Симптомы заражения южноафриканским вариантом вируса описал доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов, сообщает Life.

Материалы по теме:
«Все думали, что наступило затишье» Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
«Все думали, что наступило затишье»Вслед за омикроном в Россию проник «стелс-омикрон». Что теперь ждать от коронавируса?
4 февраля
«Вирус, конечно же, останется с нами» Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
«Вирус, конечно же, останется с нами»Заразившийся омикроном генетик — о симптомах, опасности и будущем нового штамма
31 января

«Они [повторно заболевшие пациенты] не переносят инфекцию как таковую, у них даже ни респираторных проявлений нет, ни насморка, ни боли в горле. Они просто чувствуют себя усталыми и разбитыми. И многие будут сваливать это на постковидный синдром, а это не постковидный синдом — это повторное заражение омикроном»,  — сказал врач.

Он добавил, что переболевшим новой мутацией вируса не стоит расслабляться, так как можно подхватить вирус повторно. Даже после легкого течения COVID-19 может возникнуть постковидный синдром, подчеркнул доктор медицинских наук.

По его словам, эволюция основных проявлений COVID-19 состоит из четырех стадий. Медик объяснил, что сначала у пациентов с коронавирусом была тяжелая пневмония, затем — кишечная форма инфекции. Сейчас болезнь приобрела форму ОРВИ, а на четвертой стадии она перейдет в синдром хронической усталости, как уже случилось у некоторых пациентов.

Ранее врач Евгений Тимаков в беседе с «Лентой.ру» рассказал о самых болезненных симптомах омикрона. По его словам, ими являются боли в горле, сильная головная боль и боли в животе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Сборная России вышла на первое место в медальном зачете Олимпиады в Пекине
Кайли Дженнер родила второго ребенка
Российский генерал пойдет под суд за аферу на 300 миллионов рублей
Инфекционист оценил эффективность экспресс-тестов на COVID-19
Россия доберется до МКС за два часа
Россиянина с огнестрельным ранением выбросили из машины
Москвичи обнаружили красные сосульки в одном из дворов
Решение заправить снегоход принесло мужчине 76 миллионов рублей
Появились подробности отказа канадских хоккеисток выходить на матч против России
В Турции заявили о последствиях прихода США в Черное море
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.