Врач описал симптомы повторного заражения омикроном

При повторном заражении омикрон-штаммом коронавируса человек будет чувствовать себя усталым и разбитым. Симптомы заражения южноафриканским вариантом вируса описал доктор медицинских наук, практикующий врач Антон Ершов, сообщает Life.

«Они [повторно заболевшие пациенты] не переносят инфекцию как таковую, у них даже ни респираторных проявлений нет, ни насморка, ни боли в горле. Они просто чувствуют себя усталыми и разбитыми. И многие будут сваливать это на постковидный синдром, а это не постковидный синдом — это повторное заражение омикроном», — сказал врач.

Он добавил, что переболевшим новой мутацией вируса не стоит расслабляться, так как можно подхватить вирус повторно. Даже после легкого течения COVID-19 может возникнуть постковидный синдром, подчеркнул доктор медицинских наук.

По его словам, эволюция основных проявлений COVID-19 состоит из четырех стадий. Медик объяснил, что сначала у пациентов с коронавирусом была тяжелая пневмония, затем — кишечная форма инфекции. Сейчас болезнь приобрела форму ОРВИ, а на четвертой стадии она перейдет в синдром хронической усталости, как уже случилось у некоторых пациентов.

Ранее врач Евгений Тимаков в беседе с «Лентой.ру» рассказал о самых болезненных симптомах омикрона. По его словам, ими являются боли в горле, сильная головная боль и боли в животе.