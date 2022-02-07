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Маколей Калкин создаст сериал о своем кризисе среднего возраста

Актер Маколей Калкин запустит документальное шоу о собственном кризисе среднего возраста

Фото: Mike Blake / Reuters

Американский актер Маколей Калкин создаст сериал о своем кризисе среднего возраста. Об этом сообщает Deadline.

40-летний артист запустит проект совместно с продюсерской компанией Lightbox. Документальное шоу получит название «Кризис среднего возраста Маколея Калкина».

Уточняется, что для сериала актер отправится в путешествие, в ходе которого попытается найти ответы на свои вопросы о старении и возрастных изменениях. Также он постарается понять, как воспринимать старение в обществе, одержимом молодостью, что считать успехом и как сохранить страсть, несмотря на годы.

«Вау, Lightbox. Спасибо, что напомнили мне, что мне 40. Что ж, вместо того, чтобы придавать этому большое значение, я думаю, мы должны просто сделать об этом шоу», — высказался Калкин о новом проекте.

27 января стало известно, что актер собрался жениться во второй раз. Звезда фильма «Один дома» сделал предложение 33-летней актрисе Бренде Сонг, с которой он встречается на протяжении последних четырех лет. Пара познакомилась на съемках фильма в Таиланде.

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Марина Погосян
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