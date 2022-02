На Fox Rock Fest выступит Pharaoh

На главной сцене Fox Rock Fest выступит Pharaoh — лидер творческого объединения Dead Dynasty. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Ежегодный музыкальный фестиваль пройдет с 24 по 26 июня в Липецке на Зеленом острове. Помимо Pharaoh на мероприятии можно будет услышать The Hatters, «Кис-Кис», «Дети Rave», Gone Fludd, «Френдзону», Shortparis, «Пошлую Молли», Wildways, ATL и Дору.

На Fox Rock Fest 2022 гостей будут ждать три сцены и порядка 50 артистов. Также будут организованы лекции, мастер-классы, спортивные и развлекательные мероприятия. Билеты можно приобрести на сайте.

В прошлом году фестиваль собрал 20 тысяч зрителей и порядка 30 музыкальных групп на двух сценах Среди них — Little Big, «Пошлая Молли», GONE. Fludd, Диана Арбенина, «Хлеб», Дора, The Hatters, «Френдзона» и «Кис-Кис».