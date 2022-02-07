В Кувейте запретили показ фильма с участием Галь Гадот

В Кувейте запретили показ фильма «Смерть на Ниле» с участием актрисы Галь Гадот. Об этом сообщает The Times of Israel.

Экранизация романа Агаты Кристи, снятая режиссером Кеннетом Браной, должна была выйти в прокат в этом месяце. Утверждается, что власти страны запретили детектив после критики в соцсетях. Пользователи призвали отказаться от проката картины из-за служившей в армии Израиля Гадот.

Они напомнили, что ранее артистка хвалила израильскую армию. Кроме того, она критиковала палестинскую группировку ХАМАС. Из-за позиции Гадот в Кувейте уже был запрещен и другой фильм с ее участием — «Чудо-женщина».

В прошлом году актриса израильского происхождения прокомментировала ближневосточный конфликт и вызвала шквал критики со стороны интернет-пользователей. Гадот написала, что ее сердце разбито, потому что ее страна «находится в состоянии войны». Также она отметила, что напряженность, возникшая из-за ситуации с Западным берегом реки Иордан, привела к ракетными обстрелам между Израилем и движением ХАМАС, признанным террористической организацией в ряде западных стран.

Пользователи сети раскритиковали пост Гадот и напомнили о том, что актриса два года проработала в армии Израиля в качестве инструктора по боевым действиям. Ее обвинили в поддержке «этнических чисток» и «массового геноцида». После этого Гадот отключила комментарии к своему твиту.