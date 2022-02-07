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Госдеп рассказал о планах по диалогу России и США

Представитель Госдепа Прайс заявил, что планов нового диалога России и США пока нет

Фото: Susan Walsh / Reuters

Официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс рассказал о планах по новым диалогам России и США, заявив, что их пока нет. Его слова приводит РИА Новости.

Также в Госдепе заявили, что Вашингтон пока не получил от Москвы ответ в рамках диалога по гарантиям безопасности, однако ожидает продолжения дипломатических контактов с Россией после получения от Москвы ответа в рамках диалога по гарантиям безопасности в Европе.

«Наше видение ситуации состоит в том, что, как только (ответ на американский документ по безопасности) будет передан, российская сторона будет готова к дальнейшим дипломатическим атакам», — сказал он, добавив, что сперва необходимо получить ответ от РФ.

Ранее директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Владимир Ермаков заявил, что прогресс в диалоге России и США по стратегической стабильности зависит от успеха дискуссии по гарантиям безопасности в Европе. Дипломат подчеркнул, что Москва намерена добиваться от Вашингтона обсуждения российских инициатив в комплексе, не допуская вычленения каких-либо конкретных сюжетов «по своему вкусу».

Марина Совина
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