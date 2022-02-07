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В МИД высказались о диалоге с США по стратегической стабильности

Ермаков: диалог с США по стратегической стабильности зависит от дискуссии по безопасности

Фото: «Комсомольская Правда» / Globallookpress.com

Прогресс в диалоге России и США по стратегической стабильности зависит от успеха дискуссии по гарантиям безопасности в Европе. Об этом заявил директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями российского МИД Владимир Ермаков, передает РИА Новости.

Дипломат подчеркнул, что Москва намерена добиваться от Вашингтона обсуждения российских инициатив в комплексе, не допуская вычленения каких-либо конкретных сюжетов «по своему вкусу». Он отметил, что тема гарантий безопасности подвинула на второй план ряд вопросов стратегической повестки дня.

«На данный момент понимания относительно графика новых встреч в рамках стратдиалога не достигнуто», — высказался Ермаков. Он добавил, что в случае необходимости страны могут договориться о новых форматах переговоров, в том числе о создании новых рабочих групп.

Ранее дипломат заявил, что вопрос о предоставлении Москве гарантий безопасности стал неотложным из-за накопления «критической массы» проблем в отношениях России и Запада. Он напомнил, что ключевым требованием России к США и НАТО является недопустимость дальнейшего расширения Североатлантического альянса и возврат к границам 1997 года.

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Екатерина Андреева
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