Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Российские подростки смогут регистрироваться на портале Госуслуг

Мишустин заявил, что подростки в возрасте от 14 лет смогут заводить аккаунт на Госуслугах

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Подростки в возрасте от 14 лет смогут самостоятельно заводить аккаунт на портале Госуслуг. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По словам премьер-министра, соответствующее постановление уже подготовлено правительством.

«А за тех, кто младше, это сделают их мамы и папы», — добавил Мишустин.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы хотят сделать похороны одной из госуслуг. Соответствующий законопроект должен быть вынесен на обсуждение парламента в феврале. Он предполагает полную замену закона «О погребении и похоронном деле», действующего с 1996 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Сборная России потеряла лидерство в медальном зачете Олимпиады в Пекине
В работе Telegram произошел сбой
Певица Lizzo снялась обнаженной и спела о безоговорочной любви
Харламов высмеял романтическое шоу на российском ТВ
Новосибирский зоопарк рассказал о зазнавшемся из-за выборов орангутане Бату
Массовая драка дворников в центре Москвы попала на видео
Российские подростки смогут регистрироваться на портале Госуслуг
Оценен уровень загрязнения воздуха в России
Раскрыты причины непривлекательного внешнего вида по утрам
Украина приготовилась к разминированию позиций ДНР и прорыву фронта
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.