Российские подростки смогут регистрироваться на портале Госуслуг

Подростки в возрасте от 14 лет смогут самостоятельно заводить аккаунт на портале Госуслуг. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает ТАСС.

По словам премьер-министра, соответствующее постановление уже подготовлено правительством.

«А за тех, кто младше, это сделают их мамы и папы», — добавил Мишустин.

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы хотят сделать похороны одной из госуслуг. Соответствующий законопроект должен быть вынесен на обсуждение парламента в феврале. Он предполагает полную замену закона «О погребении и похоронном деле», действующего с 1996 года.