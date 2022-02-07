Названа способная заставить Джонсона покинуть пост вещь

Названа вещь, способная заставить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона покинуть пост. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на его соратников.

По словам одного из его друзей, премьер Британии дал понять, что покинет пост, только если на Даунинг-стрит отправят танковую дивизию.

«Он ясно дает понять, что им придется отправить танковую дивизию, чтобы вывести его оттуда», — сказал собеседник.

Соратники премьера рассказали изданию, что Джонсон полон решимости оставаться на посту и намерен бороться за власть. Однако на Даунинг-стрит опасаются, что Джонсон находится в «опасной зоне», поскольку скоро может быть достигнут порог для голосования о недоверии правительству.

В конце января в Британии опубликовали отчет расследования по вечеринкам Бориса Джонсона, согласно которому мероприятия на Даунинг-стрит во время локдауна признали серьезным нарушением стандартов этики. В выводах указано, что с учетом эпидемиологической ситуации в Великобритании некоторые из вечеринок в резиденции Джонсона не должны были проводиться так, как они были организованы.

