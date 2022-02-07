Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Названа способная заставить Джонсона покинуть пост вещь

Times: чтобы заставить премьера Британии Джонсона покинуть пост, нужна танковая дивизия
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Henry Nicholls / Reuters

Названа вещь, способная заставить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона покинуть пост. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на его соратников.

По словам одного из его друзей, премьер Британии дал понять, что покинет пост, только если на Даунинг-стрит отправят танковую дивизию.

«Он ясно дает понять, что им придется отправить танковую дивизию, чтобы вывести его оттуда», — сказал собеседник.

Материалы по теме:
«Лжец, припертый к стенке» Как Борис Джонсон устраивал алковечеринки, менял женщин и попадал в скандалы
«Лжец, припертый к стенке»Как Борис Джонсон устраивал алковечеринки, менял женщин и попадал в скандалы
15 июня
Борис, ты не прав! Как вечеринки британского премьера в разгар пандемии испортили его репутацию и политическую карьеру
Борис, ты не прав!Как вечеринки британского премьера в разгар пандемии испортили его репутацию и политическую карьеру
24 января

Соратники премьера рассказали изданию, что Джонсон полон решимости оставаться на посту и намерен бороться за власть. Однако на Даунинг-стрит опасаются, что Джонсон находится в «опасной зоне», поскольку скоро может быть достигнут порог для голосования о недоверии правительству.

В конце января в Британии опубликовали отчет расследования по вечеринкам Бориса Джонсона, согласно которому мероприятия на Даунинг-стрит во время локдауна признали серьезным нарушением стандартов этики. В выводах указано, что с учетом эпидемиологической ситуации в Великобритании некоторые из вечеринок в резиденции Джонсона не должны были проводиться так, как они были организованы.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Макрон обсудил с Байденом Украину перед встречей с Путиным
Сборная России упрочила лидерство в командном турнире ОИ по фигурному катанию
В Турции сочли расширение НАТО угрозой для нескольких стран
Российские фигуристы упали с поддержки в произвольной программе на Олимпиаде
Биолог рассказала о связи старения с COVID-19
Школы Красноярска вновь эвакуировали из-за сообщений о минировании
В Роспотребнадзоре рассказали про новые правила удаленки для школ
Столетняя женщина отметила юбилей и поделилась секретом долголетия
Певица МакSим впервые рассказала об отношениях с абьюзером
На Сахалине министра отстранили от должности из-за уголовного дела
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.