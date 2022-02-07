В Совфеде указали на недостатки идеи о расширении пределов самообороны

Предложение дать обороняющемуся право на применения любого вида насилия при защите жилища от незаконного проникновения является спорным, считает сенатор Совфеда Андрей Клишас. В комментарии, предоставленном «Ленте.ру», он указал на недостатки инициативы и отметил, что нововведения лишат человека необходимости соизмерять наносимый вред и степень опасности.

Россиянам захотели дать право на превышение допустимой самообороны в случае угрозы для жизни, а также в целях защиты родственников и близких от нападения лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Депутаты Госдумы от ЛДПР направили законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ» на отзыв в правительство и Верховный суд.

Спорное предложение

«Право человека на неприкосновенность жилища гарантировано статьей 25 Конституции Российской Федерации, никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения», — заявил Андрей Клишас.

Вместе с тем он отметил, что у россиян и так есть право на самооборону при угрозе жизни, причем, не только в жилище, но и в любом другом месте.

«В этой части положения законопроекта представляются избыточными», — отметил сенатор.

Но возмущение, как правило, возникает не в отношении самообороны, а в отношении ее пределов. Клишас напомнил, что именно за их превышение предусмотрена уголовная ответственность.

«Ранее неоднократно вносились законопроекты, направленные на регулирование применения именно части 2 статьи 37 УК РФ при нападении в жилище. Все ранее внесенные законопроекты не были поддержаны ни Верховным судом Российской Федерации, ни правительством Российской Федерации, ни профильным комитетами Совета Федерации и Государственной думы, так как обороняющийся всегда должен оценивать степень опасности нападения, кроме случаев, когда он ввиду объективных причин такую оценку дать не может», — сказал политик.

Клишас также напомнил, что при защите от нападения, сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося, человек имеет право причинить любой по характеру и объему вред агрессору.

«Второй спорной новеллой законопроекта является предложение дать обороняющемуся право применять любое насилие, в том числе наносить тяжкие телесные повреждения, если нападающий посягнул на любое имущество, находящееся в жилище, например, продукты питания», — указал Андрей Клишас.

По словам сенатора данное предложение исключает необходимость обороняющегося соизмерять степень опасности посягательства и наносимый нападающему вред.

С учетом того, что авторы законопроекта предлагают при посягательстве на жизнь обороняющегося степень опасности угрозы оценивать, а при посягательстве на имущество такой оценки не проводить, данная новелла представляется очень спорной Андрей Клишас Сенатор Совфеда

В пояснительной записке авторы документа напомнили, что право на неприкосновенность жилища является важнейшим конституционным правом человека. Представители партий «Единая Россия» и «Новые люди» пообещали внимательно изучить законопроект, как только он будет внесен в Госдуму.

