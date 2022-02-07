Литва повысила боеготовность из-за российско-белорусских учений

Власти Литвы повысили уровень боеготовности из-за совместных военных учений Белоруссии и России. Об этом заявил командующий литовской армией генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис, передает ТАСС.

«Уровень оперативной готовности повышен с тем, чтобы в максимально короткие сроки отреагировать на вероятные угрозы с перемещением войск в те точки, где это может произойти», — объяснил Рупшис.

При этом он отметил, что непосредственной угрозы безопасности Литвы нет.

По мнению Рупшиса, после окончания маневров часть российских военных может остаться на территории Белоруссии. Это, считает он, может существенно изменить военную ситуацию в Белоруссии.

Ранее российские войска прибыли в Белоруссию для совместных военных учений «Союзная решимость-2022», которые запланированы в период с 10 по 20 февраля. До 9 февраля на территории республики в два этапа проходит проверка сил реагирования Союзного государства.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявил о намерении купить всю российскую военную технику, которая будет принимать участие в совместных учениях двух стран «Союзная решимость-2022». Свое желание он объяснил неспокойной обстановкой в мире.