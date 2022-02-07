Певица МакSим впервые рассказала об отношениях с абьюзером

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) впервые рассказала об отношениях с абьюзером. Об этом она написала на своей странице в Instagram. Артистка сообщила, что экс-бойфренд постоянно критиковал и унижал ее, нелестно отзывался о ее внешности и творчестве.

«Причина моих порой неестественных фотографий — многолетние отношения, где маникюр не того цвета, нос как у Бабы-яги и глаза как у ведьмы. Поведение (нельзя принимать цветы от чужих) и песни ровно ничего не стоят. Теперь хорошо быть просто мамой, любимой, доброй, заботливой и всегда нужной», — написала Абросимова под фотографией, на которой она позирует в вечернем платье, с прической и макияжем.

МакSим не упомянула, кого именно она имеет в виду. Предположительно, речь может идти о первом муже артистки звукорежиссере Алексее Луговцове, с которым певица была в браке с 2008 по 2011 год.

Марина рассказывала, что отношения с Луговцовым были тяжелыми. Он ревновал жену и завидовал ее успеху. При этом сам потерял работу, но требовал, чтобы певица сидела дома и заботилась о дочке. Позже, по словам артистки, он подсел на запрещенные препараты, у него начали происходить внезапные вспышки гнева. А когда МакSим сообщила мужу о желании развестись, он начал угрожать ей суицидом.

Ранее стало известно, что МакSим отсудила у Луговцова право на проживание с дочерью. 12-летняя Саша была зарегистрирована в квартире отца, однако исполнительница потребовала, чтобы девочка жила с ней и была зарегистрирована в ее квартире.

