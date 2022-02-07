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Ураган снес крыши двух старинных зданий в европейском городе

Крыши вокзала и замка Кастелло Сфорцеско пострадали в Милане от урагана

Фото: Maresca73 / Wikipedia

В итальянском Милане ураган снес обшивки крыш с двух старинных зданий. От порывов ветра скоростью до 90 километров в час пострадали корпус Центрального железнодорожного вокзала 1931 года постройки и возведенный в XV веке замок Кастелло Сфорцеско, пишет РИА Новости со ссылкой на мэрию европейского города.

О числе пострадавших и размере ущерба ничего не известно. На вокзале для безопасности пассажиров обустроили специальные коридоры для доступа на станцию, а исторический комплекс полностью закрыли для туристов.

Власти города также ограничили доступ в парки и призвали жителей не выходить на открытые пространства, не перемещаться по улицам без необходимости, а при использовании личного транспорта избегать усаженных деревьями улиц и участков рядом со стройками. По словам очевидцев, ветер уже повалил несколько деревьев.

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В управлении городского транспорта (Azienda Trasporti Milanesi, ATM) сообщили, что упавшие ветки в ряде случаев повредили питающие трамвайную сеть Милана провода и перегородили дорогу некоторым автобусам. В пригороде Милана Сеграте пришлось эвакуировать детский сад, крыша которого также пострадала от шквалистого ветра. В области Ломбардия служба гражданской обороны ввела оранжевый уровень метеоугрозы до 21 часа по местному времени (23:00 мск) 7 февраля. О мелких последствиях погодной аномалии сообщили в разных городах по всему региону.

В октябре 2021 года ураган обрушился на Москву и повредил одну из стен Кремля. Ветер оказался настолько сильным, что снес установленные для реставрации строительные леса и сорвал один из зубцов крепости. Сила порывов тогда достигала 20 метров в секунду.

Нина Ташевская
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