Хоккеистка сборной России отреагировала на отказ Канады выходить на матч ОИ

Отказ канадских хоккеисток выходить на матч группового этапа Олимпийских игр в Пекине против сборной России не удивил. Об этом в эфире «Матч ТВ» рассказала форвард россиянок Александра Вафина.

«Сейчас такое время, мы должны адаптироваться к любым условиям. Не совсем понимаем, что произошло», — отреагировала спортсменка. Она также отметила, что играть в масках непривычно, однако порадовалась тому, что матч вообще состоялся.

На момент публикации новости в матче идет третий период. Со счетом 5:1 ведет Канада.

Изначально встреча должна была стартовать в 07:10 по московскому времени, однако началась на час позже. Причиной стал отказ канадок выходить на лед. Команда соперниц требовала результатов тестов на коронавирус россиянок. В итоге обе команды играют в медицинских масках.