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Названы вероятные победители «Оскара»

Кинокритик The Guardian назвал вероятным победителем премии «Оскар» фильм «Маленькая мама»

Кадр: Фильм «Маленькая мама»

Кинокритики газеты The Guardian назвали вероятных победителей премии «Оскар». В список попали четыре фильма и четыре режиссера.

Журналист Марк Кермод предсказал победу в номинации «Лучший фильм» французской картине «Маленькая мама» (Petite maman) Селин Сьяммы. Автор также посчитал создательницу ленты достойной статуэтки в категории «Лучший режиссер».

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Кинокритик Венди Айд предрекла победу дебютной полнометражной картине актрисы Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь» (The Lost Daughter). Звание лучшего режиссера Айд отдала Джейн Кэмпион за фильм «Власть пса» (The Power of the Dog).

Автор Симран Ханс предсказала победу ленте «Сувенир: Часть 2» (The Souvenir: Part II) Джоанны Хогг и режиссеру Янице Браво за картину «Зола». Кинокритик Гай Лодж посчитал вероятным победителем в номинации «Лучший фильм» японскую драму «Сядь за руль моей машины» (Doraibu mai ka), а в категории «Лучший режиссер» — мексиканку Татьяну Уэсо, снявшую «Молитвы об украденных» (Noche de Fuego).

94-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 27 марта в Лос-Анджелесе.

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Илья Кролевский
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