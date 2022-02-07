Актриса Эрлена Осипович найдена мертвой в день своего 85-летия

Советская актриса театра и кино Эрлена Осипович умерла в Москве в день своего 85-летия. Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает РЕН ТВ.

Артистка была найдена мертвой с своей квартире 6 февраля. Осипович обнаружили ее близкие. Предварительной причиной смерти названа острая сердечная недостаточность.

Осипович выступала в Московском областном театре имени Островского, Драматическом театре Группы советских войск в ГДР и в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова. Она также снялась в таких фильмах и сериалах, как «Дети солнца», «Сибирь», «Опровержение» и «Бесконечность».

В январе стало известно о смерти польской артистки Барбары Краффтувны. Она известна российскому зрителю по роли Гонораты в сериале «Четыре танкиста и собака». Актриса скончалась в возрасте 93 лет.