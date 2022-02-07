Папа Римский рассказал о желании стать мясником

Папа Римский Франциск рассказал, что в детстве хотел стать мясником. Своими воспоминаниями он поделился в популярном ток-шоу на итальянском телевидении на канале RAI.

Уроженец семьи итальянских эмигрантов в Аргентине вспомнил, что много лет назад на рынке заметил прилавок мясника, у которого на поясе был фартук с карманом для денег: «И я сказал, что хотел бы быть мясником». Когда у меня поинтересовались, почему, я ответил: «Вон сколько у него денежек», — вспомнил понтифик.

По словам Франциска, в детстве он увлекался химией, что позднее подтолкнуло его к медицине. «Я собирался поступить на медицинский факультет в 19 лет, когда пришло призвание, я поступил в семинарию», — рассказал он.

В интервью папа Римский также упомянул своего любимого писателя Федора Достоевского. «Есть вопрос, на который я не смог никогда найти ответ: почему страдают дети? Но у меня ответа нет, ответа просто нет. И на этот вопрос могу ответить только, что нужно страдать вместе с ними. В этом был прав Достоевский», — подытожил понтифик.

Ранее папа Римский Франциск покинул Ватикан в нарушение всех протокольных правил ради похода в магазин музыкальных дисков в центре Рима. О необычном визите понтифика стало известно благодаря одному из журналистов, аккредитованных при службе печати Святого престола. Владельцы магазина пояснили, что Франциск был их клиентом до избрания на папский престол. Когда он жил в Риме, то часто заходил туда за дисками.