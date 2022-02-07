Юрист назвал способ избежать переплат за услуги ЖКХ

Если проверять счета за жилищно-коммунальные услуги тщательно, можно избежать излишних переплат, заявил руководитель практики в сфере ЖКХ, экологии и природопользования МКА «Арбат» Сергей Сергеев, пишет «Газета.Ru».

Он перечислил основные коммунальные услуги: вода, свет, отопление, содержание и ремонт. В некоторых случаях управляющая компания включает в счета дополнительные услуги. К примеру, это могут быть консьержи, камеры, содержание земельного участка вокруг дома.

Жители дома платить за эти услуги не обязаны, так как они входят в графу «содержание и ремонт», посоветовал юрист. «Если плату требуют за услуги вне списка, то нужно сделать запрос в управляющую компанию, на каком основании взимают плату», — назвал способ избежать переплат он.

В управляющей компании должны показать решение собрания, на котором это было утверждено.

Сергеев отметил, что в некоторых случаях услуга предоставляется некачественно. К примеру, речь может идти об утилизации твердых коммунальных отходов (ТКО). «В платежке говорится, что за месяц вывезли 100 кубов мусора, но вы осознаете и у вас есть доказательства, что забрали всего два куба», — объяснил эксперт. Жильцу нужно собрать доказательства: снимки, сделанные с утра и вечером, расшифровки ГЛОНАСС. В этом случае можно заплатить только за фактически вывезенный мусор и подать в суд.

Ранее экономист Лариса Сорокина напомнила россиянам о росте квартплаты в 2022 году. Средний рост стоимости коммунальных услуг составит четыре процента при ожидаемой среднегодовой инфляции 4-4,5 процента, отметила она.