Кремль ответил на вопрос об увеличении поставок газа в Венгрию

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что вопрос увеличения объема поставок российского газа в Венгрию находится в стадии обсуждения. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в данный момент президент Владимир Путин находится в контакте по этому вопросу с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.

Песков добавил, что когда стороны придут к какому-то решению по поводу поставок, об этом станет известно.

Ранее президент России заявил о готовности увеличить объем поставляемого в Венгрию газа на один миллиард кубических метров. По его словам, в правительстве поддерживают это решение.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утверждал, что тема поставок газа станет одной из основных в рамках его встречи с Путиным, которая состоялась во вторник, 1 февраля.