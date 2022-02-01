Путин заявил о готовности России увеличить поставки газа в Венгрию

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном заявил, что Россия готова увеличить поставки газа в Венгрию на один миллиард кубических метров. Его слова приводит ТАСС.

Глава российского государства пояснил, что на встрече обсуждался ряд вопросов, в том числе в области энергетики. Он добавил, что связался с коллегами в правительстве и руководителями отдельных крупнейших российских компаний. Практически по всем поставленным Орбаном вопросам был получен положительны ответ.

«Это касается и увеличения поставок газа. Нам нужно сейчас внимательно посмотреть на баланс в РФ после прохождения осенне-зимнего периода, но поставка большего на один миллиард кубических метров объема газа для нас не будет большой проблемой», — подчеркнул Путин.

Российский лидер также указал, что в Европе сократилось наполнение некоторых подземных газовых хранилищ приблизительно до 40 процентов физических объемов. У Венгрии такой проблемы не возникнет, поскольку Москва намерена согласовать с Будапештом дополнительные поставки, пообещал президент. Принятие окончательного решения ожидается в начале апреля.

1 февраля президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном прошли в традиционной для российско-венгерских отношений конструктивной атмосфере. Они продлились пять часов.

Накануне переговоров с российским коллегой премьер Венгрии заявил, что во время визита в Москву намерен договориться о расширении поставок российского газа.

В конце августа 2021 года Венгрия и Россия договорились о новом многолетнем соглашении на поставки российского газа. Оно рассчитано на 15 лет с возможностью изменения объемов закупки газа через 10 лет. Согласно договоренностям, «Газпром» ежегодно будет поставлять 4,5 миллиарда кубометров природного газа в Венгрию.

