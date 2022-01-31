Венгрия захотела больше российского газа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что во время визита в Москву намерен договориться о расширении поставок российского газа. Его слова передает ТАСС. По словам Орбана, он считает необходимым «увеличить объем газа, который закреплен в российско-венгерском газовом соглашении».

«Я хочу добиться на переговорах, чтобы в эти трудные времена, с ростом цен на энергоносители, в рамках российско-венгерских отношений увеличить в долгосрочной перспективе в интересах безопасности Венгрии объем газа, доступный нам в настоящее время», — подчеркнул премьер. Орбан добавил, что планирует обсудить укрепление экономических связей в областях пищевой промышленности, туризма и других.

Глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что визит Орбана в российскую столицу состоится 1 февраля — премьер встретится с президентом России Владимиром Путиным. По его словам, помимо увеличения поставок газа на повестке дня будет также строительство атомной электростанции «Пакш-2», которая является совместным проектом двух стран. Пресс-служба Кремля заявила, что на встрече планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности в Европе и сотрудничество стран в экономике.

Сийярто также заявлял о намерении Венгрии расширить газовый контракт с Россией. По мнению министра, спасти Европу от энергокризиса может заключение подобных долгосрочных контрактов с поставщиками на закупку газа. «Я считаю, что ключами к решению газового кризиса в Европе станут заполнение газовых хранилищ и заключение долгосрочных контрактов с поставщиками», — отмечал он.