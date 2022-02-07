Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Стали известны подробности об уволенной в Петербурге учительнице

Ученица гимназии в Петербурге рассказала, что уволенная Сапрыкина была доброй и отзывчивой

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Учительница из гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафима Сапрыкина, которую, по ее словам, уволили после прочтения на уроке стихов Даниила Хармса и Александра Введенского, была очень доброй и отзывчивой. Подробности о педагоге стали известны со слов одной из учениц. Об этом пишут «Известия» в своем Telegram-канале.

«По поводу урока не могу сказать ничего необычного. Серафима пришла к нам на классный час, почитала нам стихи, спросила наше мнение. Я думаю, так и должны проходить уроки, связанные с литературой. Мы обсуждали все, все было очень мило», — рассказала подросток.

По ее словам, Сапрыкина была очень добрым и отзывчивым человеком и самым лучшим педагогом, к которому можно подойти за советом или просто поговорить, обсудить прочитанные произведения.

Девушка также сообщила, что считает директрису учебного учреждения «очень авторитарной женщиной». Она рассказала также, что та «часто просто докапывалась к детям», из-за чего у родителей с ней были разбирательства. Она вспомнила также учителя информатики, который ранее работал в гимназии № 168.

«Он тоже был очень добрый. Его, по-моему, уволили, потому что он высказал какое-то свое мнение по поводу организации, директрисы», — сказала ученица.

6 февраля преподавательница Серафима Сапрыкина заявила, что ее уволили из гимназии № 168 в Санкт-Петербурге за чтение стихов Хармса и Введенского. Власти Санкт-Петербурга, в свою очередь, сообщили, что Сапрыкину никто не вынуждал увольняться после прочтения стихов — она сама написала заявление.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
Украина попросила США разместить под Харьковом противоракетные комплексы
Стало известно об издевательствах и унижениях в администрации Байдена
Правительство раскрыло суть проекта соглашения с Белоруссией о помощи Сирии
Стали известны подробности об уволенной в Петербурге учительнице
Раскрыта стоимость ужина в московском ресторане на День всех влюбленных
В гимназии Петербурга прокомментировали увольнение учительницы из-за стихов
Юрию Хованскому продлили меру пресечения
США и Европа обсудят санкции против России
На Украине провозгласили Манифест о возрождении украинской кухни
Женщина застряла посреди озера на надувном матрасе на два дня и чудом выжила
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.