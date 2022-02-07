Стали известны подробности об уволенной в Петербурге учительнице

Учительница из гимназии № 168 в Санкт-Петербурге Серафима Сапрыкина, которую, по ее словам, уволили после прочтения на уроке стихов Даниила Хармса и Александра Введенского, была очень доброй и отзывчивой. Подробности о педагоге стали известны со слов одной из учениц. Об этом пишут «Известия» в своем Telegram-канале.

«По поводу урока не могу сказать ничего необычного. Серафима пришла к нам на классный час, почитала нам стихи, спросила наше мнение. Я думаю, так и должны проходить уроки, связанные с литературой. Мы обсуждали все, все было очень мило», — рассказала подросток.

По ее словам, Сапрыкина была очень добрым и отзывчивым человеком и самым лучшим педагогом, к которому можно подойти за советом или просто поговорить, обсудить прочитанные произведения.

Девушка также сообщила, что считает директрису учебного учреждения «очень авторитарной женщиной». Она рассказала также, что та «часто просто докапывалась к детям», из-за чего у родителей с ней были разбирательства. Она вспомнила также учителя информатики, который ранее работал в гимназии № 168.

«Он тоже был очень добрый. Его, по-моему, уволили, потому что он высказал какое-то свое мнение по поводу организации, директрисы», — сказала ученица.

6 февраля преподавательница Серафима Сапрыкина заявила, что ее уволили из гимназии № 168 в Санкт-Петербурге за чтение стихов Хармса и Введенского. Власти Санкт-Петербурга, в свою очередь, сообщили, что Сапрыкину никто не вынуждал увольняться после прочтения стихов — она сама написала заявление.