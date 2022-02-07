Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Лукашенко заявил о готовности к войне на границе с Польшей

Президент Лукашенко заявил о готовности Белоруссии к войне на границе с Польшей

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Белоруссия была готова к военным действиям на границей с Польшей из-за возможных действий НАТО. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву. Запись их беседы опубликована на YouTube-канале «Соловьев Live».

Соловьев задал Лукашенко вопрос о том, было ли у него ощущение наличия у НАТО плана ввести в Белоруссию миротворческий контингент для спасения проживающего на территории республики польского населения. В ответ белорусский президент заявил, что «не исключал умозрительно такой возможности».

Ранее Лукашенко обвинил Польшу в многолетнем спонсировании радикальной оппозиции в странах СНГ, в том числе в Казахстане. «Влезли в Россию. Понятно: Россия — враг, победить же Беларусь невозможно, не победив Россию. Но даже в Казахстан влезли! Им-то что там надо?» — задался вопросом президент.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Бастрыкин обратился к Путину из-за преступлений мигрантов
В Москве обнаружено тело генерала с огнестрельным ранением
ФХР выступила с заявлением о скандальном матче с Канадой на Олимпиаде
Брюс Уиллис получил специальную категорию антипремии «Золотая малина»
НАСА сэкономит на МКС
Раскрыты подробности о десяти новых станциях МЦД
В Кремле оценили петицию об отставке Кадырова
Голый «сын папы римского» тайно прожил три дня в автомобиле американки
Кремль ответил на желание Лукашенко получить от Путина звание полковника
В Москве назван процент заразившихся омикроном
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.