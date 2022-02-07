Лукашенко заявил о готовности к войне на границе с Польшей

Белоруссия была готова к военным действиям на границей с Польшей из-за возможных действий НАТО. Об этом президент республики Александр Лукашенко заявил в интервью телеведущему Владимиру Соловьеву. Запись их беседы опубликована на YouTube-канале «Соловьев Live».

Соловьев задал Лукашенко вопрос о том, было ли у него ощущение наличия у НАТО плана ввести в Белоруссию миротворческий контингент для спасения проживающего на территории республики польского населения. В ответ белорусский президент заявил, что «не исключал умозрительно такой возможности».

Ранее Лукашенко обвинил Польшу в многолетнем спонсировании радикальной оппозиции в странах СНГ, в том числе в Казахстане. «Влезли в Россию. Понятно: Россия — враг, победить же Беларусь невозможно, не победив Россию. Но даже в Казахстан влезли! Им-то что там надо?» — задался вопросом президент.