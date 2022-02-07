Смартфоны Samsung сделают из мусора

Samsung сообщила, что новые флагманские смартфоны серии Galaxy S22 будут частично сделаны из мусора. Об этом говорится на сайте компании.

По словам представителей корпорации, Samsung использует материал из оказавшихся в океане рыболовных сетей для изготовления корпусов своих смартфонов. «Сейчас и в будущем Samsung будет использовать переработанный океанский пластик во всей своей линейке продуктов», — отмечается в сообщении. В компании уточнили, что выбор данного материала положительно повлияет на решение проблемы загрязнения окружающей среды.

В заметке говорится, что Samsung планирует и дальше использовать переработанные и бывшие в употреблении материалы и переработанную бумагу. По оценке специалистов, ежегодно около 640 тысяч тонн старых рыболовных сетей выбрасывают в воду: «"Сети-призраки" захватывают и запутывают морскую жизнь, наносят ущерб коралловым рифам и естественной среде обитания и даже попадают в наши источники пищи и воды».

Анонс флагманских смартфонов серии Galaxy S22 намечен на 9 февраля. В серию топовых девайсов войдут модели Galaxy S22, S22+ и S22 Ultra.

В сентябре 2021 года Apple сообщила, что в конструкции iPhone присутствуют фрагменты пластика из бутылок — они используются в антеннах. Также при создании смартфонов применяются только переработанные редкоземельные элементы.