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В Казахстане полицейских заподозрили в бездействии во время протестов

Прокуратура Казахстана заподозрила полицейских в бездействии во время беспорядков в январе

Фото: Vladimir Tretyakov / АР

Генеральная прокуратура Казахстана заподозрила сотрудников полиции в бездействии во время январских массовых протестов в республике. Об этом в Telegram сообщает портал Tengrinews.

По данным ведомства, во время беспорядков сотрудники полиции оставили здания департаментов в Жамбыльской и Алматинской областях, где находилось оружие и боеприпасы.

«В руки погромщиков попал огромный арсенал — более полутора тысяч единиц. В их числе гранатометы, пулеметы, автоматы, пистолеты и гранаты. И это не считая похищенного оружия из охотничьих магазинов», — заявили в Генпрокуратуре.

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Кроме того, в бездействии обвинили и нескольких должностных лиц департаментов Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана в Алматы, Алматинской и Кызылординской областях. По версии прокуратуры, они могли умышленно блокировать работу спецподразделений, обеспечивающих порядок.

Ранее в Казахстане арестовали бывшего заместителя главы Комитета национальной безопасности (КНБ) Даулета Ергожина по делу о госизмене на фоне массовых беспорядков. Его, а также бывшего главу спецслужб Карима Масимова и начальника Службы спецназначения «А» Ануара Садыкулова, заподозрили в превышении должностных полномочий и действиях, направленных на насильственный захват власти.

Массовые беспорядки в Казахстане вспыхнули в январе 2022 года. Начинавшиеся с мирных митингов с экономическими требованиями, они вскоре переросли в погромы и мародерство. По итогам протестов несколько тысяч человек были задержаны, возбуждены сотни уголовных дел.

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Алиса Реброва
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