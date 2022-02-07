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Взгляды президента Чехии и правительства на оказание Украине помощи разошлись

Премьер-министр Чехии Фиала заявил о расхожести мнений Земана и кабмина на помощь Украине
Милош Земан

Милош Земан. Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что взгляды президента Милоша Земана, касаемые вопроса оказания Украине военной помощи, разошлись с тем, как на это смотрит правительство страны. При этом он подчеркнул, что те шаги, которые предпринимает республика, показывают, что Прага оказывает Киеву необходимую поддержку, сообщает ТАСС.

По словам премьера, Земан считает необходимым не передавать Украине оружие и боеприпасы просто так, а продавать. Также глава государства уверен, что заявления о том, что Россия готовит «вторжение» на Украину являются ошибочными и лишенными смысла. Несмотря на это, граждане Чехии видят в действиях кабмина конкретные шаги по безвозмездной помощи Киеву, отметил Фиала. Он добавил, что по мнению правительства необходимо решить ситуацию вокруг Украины исключительно мирным путем.

Ранее глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель назвал нынешнюю ситуацию с безопасностью в Европе сложнейшей со времен холодной войны, однако выразил уверенность в силе дипломатии. Он также выразил уверенность, что необходимо продолжить диалог с Россией, «учитывать озабоченности друг друга, чтобы избежать худшего».

Марина Совина
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