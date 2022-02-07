Малышева предупредила об опасности популярной позы для сна

Доктор медицинских наук и телеведущая Елена Малышева, а также ее соведущий Дмитрий Шубин предупредили об опасности популярной позы для сна. Своим мнением они поделились в эфире программы «Жить здорово!», выпуск которой опубликован на сайте Первого канала.

По словам врачей, если женщина спит на плече или руке своего партнера, она может столкнуться с защемлением лучевого нерва. Такая поза нарушает функции руки и вызывает онемение.

Это связано с тем, что во время нагрузки на руку сдавливается плечевое нервное сплетение, объяснил Шубин. «Нервы могут быть пережаты, потому что и сосуды еще пережимаются», — добавила Малышева.

«Эта такая трагедия. Мы говорим об этом не потому, что это один раз на миллион случается, это случается», — заявил Шубин. Малышева уточнила, что такую проблему называют «параличом медового месяца».

Ранее врачи назвали самую опасную позу для сна. Самым вредным для позвоночника они назвали сон на животе. По словам Шубина, спать нужно либо на спине, либо на боку.