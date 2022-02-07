Перечислены способы давления Франции на Украину

Президент России Владимир Путин попросит главу Францию Эммануэля Макрона заставить Киев выполнить Минские соглашения, считает политолог Сергей Марков. В разговоре с «Лентой.ру» он перечислил способы давления Парижа на украинцев.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с российским лидером Владимиром Путиным в Москве 7 февраля. Встреча пройдет в Кремле. Основной целью визита станет недопущение эскалации и ухудшения ситуации вокруг Украины.

Пособничество гостерроризму

«Франция является одним из гарантов реализации Минских соглашений. Но она пока проваливает эту роль. Естественно, что в данных обстоятельствах Россия вынуждена всеми способами охранять Донбасс от террористических обстрелов артиллерии по приказам киевского режима. И, по сути, Франция своим бездействием поддерживает эту политику гостерроризма. Эта драма должна быть разрешена», — напомнил Марков.

Политолог считает, что Россия вынуждена будет признать ДНР и ЛНР, если Киев продолжит игнорировать выполнение Минских соглашений.

«Именно для того, чтобы этого избежать, Путин прикажет Макрону выполнить свой долг и заставить США и киевский репрессивный режим выполнить Минские соглашения. При этом президент России постарается помочь Макрону сохранить лицо, оформив приказ в мягкой и спокойной форме», — считает политолог.

Он убежден, что у Франции есть все необходимые рычаги, чтобы принудить Киев следовать соглашениям. В течение семи лет страна, по словам Маркова, покрывала Киев, но теперь должна признать, что именно Украина саботировала выполнение Минских соглашений.

«Во-вторых, Франция может перекрыть любую помощь Украине со стороны ЕС. В-третьих, осудить героизацию нацистских преступников, осуществляемую киевским режимом. В-четвертых, заявить открыто о политических репрессиях, проводимых в стране. Франция может и должна вскрыть этот заговор молчания и блокаду вокруг бесчисленных преступлений против человечности», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее Макрон в интервью изданию Le Journal du Dimanche рассказал, что главной темой встречи станет ситуация вокруг Украины. Президент уверен, что встреча с Путиным позволит избежать реального военного конфликта.