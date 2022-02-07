Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Барселона
4:2
Завершен
Атлетико М
Испания - Примера|23-й тур
Вольфсбург
4:1
Завершен
Гройтер Фюрт
Германия - Бундеслига|21-й тур
Удинезе
2:0
Завершен
Торино
Италия - Серия А|24-й тур
Лилль
1:5
Завершен
ПСЖ
Франция - Лига 1|23-й тур
Реал Мадрид
1:0
Завершен
Гранада
Испания - Примера|23-й тур
Спорт

Роднина оценила реакцию украинцев на прокат Валиевой на Олимпиаде

Ирина Роднина заявила, что украинцы сделали гадость после проката Валиевой на Олимпиаде

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала реакцию сборной Украины на прокат российской фигуристки Камилы Валиевой во время соревнований команд на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Роднина заявила, что россиянам не стоит обращать внимание на недовольство соперника, подчеркнув, что они делают гадости, не соответствующие олимпийскому движению. «Забудьте про них. Где мы, и где украинцы. Единственное их счастье — сидеть рядом с нашей командой. И то, это получилось по жребию», — добавила она.

Валиева показала лучший результат в короткой программе командного турнира на Олимпиаде. Сборная России лидирует, обгоняя команду США на три очка. Прокат Валиевой вызвал аплодисменты представителей девяти сборных, участвовавших в командном турнире. Сдержанную реакцию показали лишь украинские спортсмены, отказавшись встать со своих мест.

Оставшиеся дисциплины в командном турнире пройдут 7 февраля.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Россиянам задумали разрешить любую самооборону
Врач рассказал о лечении при первых симптомах ОРВИ
Австралия откроет границы для туристов
Экономист спрогнозировал сроки укрепления рубля
Роднина оценила реакцию украинцев на прокат Валиевой на Олимпиаде
Юрист напомнил россиянам о возможности взять дополнительный отпуск
Канцлер Германии объяснил отказ поставлять оружие Украине
Роспотребнадзор оценил способность российских ПЦР-тестов выявлять штамм ВА.2
Врач перечислила «запрещенные» для переболевших COVID-19 напитки
Найден способ создания эффективной вакцины против ВИЧ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.