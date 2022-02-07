Роднина оценила реакцию украинцев на прокат Валиевой на Олимпиаде

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала реакцию сборной Украины на прокат российской фигуристки Камилы Валиевой во время соревнований команд на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Роднина заявила, что россиянам не стоит обращать внимание на недовольство соперника, подчеркнув, что они делают гадости, не соответствующие олимпийскому движению. «Забудьте про них. Где мы, и где украинцы. Единственное их счастье — сидеть рядом с нашей командой. И то, это получилось по жребию», — добавила она.

Валиева показала лучший результат в короткой программе командного турнира на Олимпиаде. Сборная России лидирует, обгоняя команду США на три очка. Прокат Валиевой вызвал аплодисменты представителей девяти сборных, участвовавших в командном турнире. Сдержанную реакцию показали лишь украинские спортсмены, отказавшись встать со своих мест.

Оставшиеся дисциплины в командном турнире пройдут 7 февраля.