Экономист спрогнозировал сроки укрепления рубля

Экономист Максим Петроневич в интервью агентству «Прайм» дал прогноз относительно судьбы российской валюты на ближайшие полгода. По его мнению, рубль сможет укрепиться только к лету.

Эксперт отметил, что на данный момент геополитическая премия для рубля, накопившаяся с начала декабря 2021 года, оценивается в пять-семь процентов. При отсутствии геополитических рисков курс доллара мог бы составить 71−72 рублей. Но ждать таких показателей стоит не ранее, чем через несколько месяцев.

«С большой вероятностью геополитическая неопределенность и качели на рынке сохранятся в ближайшие месяцы, и заметного укрепления рубля можно ждать ближе к лету. Весной ожидаем лишь небольшую коррекцию до уровней 75−76 рублей к доллару», — предположил Петроневич.

По его мнению, подобное укрепление рубля возможно под воздействием рекордных поступлений экспортной выручки в отсутствие компенсирующих интервенций Банка России и в случае резкой разрядки конфликта. Однако потенциальные санкции, разрабатываемые США, а также переброска сил НАТО и предложение назначить вакантное с 2009 года место посла на Украине Бриджет Бринк, которая ранее занимала аналогичные должности в Тбилиси и Белграде накануне военных конфликтов в Югославии и Грузии, практически исключают данный сценарий.

Ранее эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский назвал россиянам способ выгодно покупать валюту. По его словам, выгоднее всего делать это через биржу, так как курс на ней сильно отличается в сторону покупателя из-за отсутствия банковской комиссии и наценки.

