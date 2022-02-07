Политолог рассказал о перспективах российско-французских отношений

В случае победы на президентских выборах в апреле 2022 года лидер Франции Эммануэль Макрон французско-российские отношения может ждать частичное «потепление». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Чихачев.

Эксперт напомнил, что подобное «потепление» в диалоге Парижа и Москвы уже наблюдалось в 2017 году, когда Макрон избрался на свой первый срок. Таким образом он разрядил напряженность во французско-российских отношениях, сформировавшуюся при президенте Франсуа Олланде, который резко воспринял включение Крыма в состав России.

Однако, как отметил Чихачев, активная поддержка Макроном политических линий Европейского союза (ЕС) и Североатлантического альянса (НАТО) не позволит ему отказаться от участия в сдерживании России. По словам политолога, Макрон продолжит настаивать на российской инициативе в разрядке конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее стало известно, что главной темой предстоящей встречи Макрона с президентом России Владимиром Путиным станет ситуация вокруг Украины. Макрон заявил, что верит в то, что снизить напряженность в регионе помогут именно дипломатические меры. Именно поэтому ему необходима личная встреча с российским лидерам, которая, по словам Макрона, поможет избежать конфликта.

Кроме того, президент Франции заметил, что его позицию о необходимости диалога подтверждает ухудшение ситуации на российско-украинской границе после того, как европейские страны отказались от проведения саммита ЕС — Россия. С инициативой встречи в подобном формате выступали Эммануэль Макрон и теперь уже экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.