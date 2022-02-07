Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Политолог рассказал о перспективах российско-французских отношений

Политолог Чихачев рассказал о политике Макрона в отношении России после выборов

Фото: Yoan Valat / Reuters

В случае победы на президентских выборах в апреле 2022 года лидер Франции Эммануэль Макрон французско-российские отношения может ждать частичное «потепление». Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Чихачев.

Материалы по теме:
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января
Макрон теряет популярность из-за пандемии и политики. Кто может стать новым президентом Франции?
Макрон теряет популярность из-за пандемии и политики.Кто может стать новым президентом Франции?
00:00

Эксперт напомнил, что подобное «потепление» в диалоге Парижа и Москвы уже наблюдалось в 2017 году, когда Макрон избрался на свой первый срок. Таким образом он разрядил напряженность во французско-российских отношениях, сформировавшуюся при президенте Франсуа Олланде, который резко воспринял включение Крыма в состав России.

Однако, как отметил Чихачев, активная поддержка Макроном политических линий Европейского союза (ЕС) и Североатлантического альянса (НАТО) не позволит ему отказаться от участия в сдерживании России. По словам политолога, Макрон продолжит настаивать на российской инициативе в разрядке конфликта на юго-востоке Украины.

Ранее стало известно, что главной темой предстоящей встречи Макрона с президентом России Владимиром Путиным станет ситуация вокруг Украины. Макрон заявил, что верит в то, что снизить напряженность в регионе помогут именно дипломатические меры. Именно поэтому ему необходима личная встреча с российским лидерам, которая, по словам Макрона, поможет избежать конфликта.

Кроме того, президент Франции заметил, что его позицию о необходимости диалога подтверждает ухудшение ситуации на российско-украинской границе после того, как европейские страны отказались от проведения саммита ЕС — Россия. С инициативой встречи в подобном формате выступали Эммануэль Макрон и теперь уже экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Николай Чигасов
Обсудить
Последние новости
Россиянам задумали разрешить любую самооборону
Врач рассказал о лечении при первых симптомах ОРВИ
Австралия откроет границы для туристов
Экономист спрогнозировал сроки укрепления рубля
Роднина оценила реакцию украинцев на прокат Валиевой на Олимпиаде
Юрист напомнил россиянам о возможности взять дополнительный отпуск
Канцлер Германии объяснил отказ поставлять оружие Украине
Роспотребнадзор оценил способность российских ПЦР-тестов выявлять штамм ВА.2
Врач перечислила «запрещенные» для переболевших COVID-19 напитки
Найден способ создания эффективной вакцины против ВИЧ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.