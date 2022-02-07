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Стали известны причины падения популярности Макрона во Франции

Аналитик назвала запрос на безопасность главной причиной популярности правых во Франции

Фото: Kay Nietfeld / Keystone Press Agency / Global Look Press

Причина, по которой президент Франции Эммануэль Макрон начал терять популярность, а правые политики получать высокую поддержку, связана с запросом народа на безопасность. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала аналитик, политический обозреватель Международного евразийского движения, специалист по европейской политике Дарья Платонова.

Кроме того, французское общество сильно заинтересованы в сохранении суверенитета Франции в отношениях с Европейским союзом и НАТО. Именно поэтому главными претендентами на пост президента после Макрона выступают консервативные кандидаты, такие как Марин Ле Пен, Эрик Земмур и Валери Пекресс.

По словам Платоновой, сегодня французы очень чувствительно относятся к миграционному кризису в Европе, они боятся исламизации Франции. Как отметила эксперт, виной тому стал коллапс миграционной политики Макрона, который провел экономическую интеграцию мусульманского сообщества, пребывающего во Францию, но не смог адаптировать его политически и культурно.

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Согласно последним опросам, Макрон начал терять популярность у французов. Если в декабре и январе его поддерживали 43 процента граждан, то уже к началу февраля его рейтинг упал до 40 процентов.

5 февраля стало известно, что власти Франции создадут новый руководящий орган для исламской общины в стране. Он будет состоять из духовенства и мусульман. Такая мера призвана избавить ислам от экстремистских течений и изменить его негативный облик в обществе. В новый орган войдут имамы, известные деятели общины, представители исламской интеллектуальной элиты и предприниматели. Как сообщали ранее французские СМИ, правительство страны намерено выбрать членов организации самостоятельно, четверть от всех участников будут составлять женщины.

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Николай Чигасов
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